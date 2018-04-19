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Сирия: САА освободили от террористов несколько районов на севере провинции Хама
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    Сирия: САА освободили от террористов несколько районов на севере провинции Хама

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    Сирия: САА освободили от террористов несколько районов на севере провинции Хама

    Дамаск, 19 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии провели несколько успешных операций против террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Файлак ар-Рахман» (запрещены в РФ) на севере провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

    По данным агентства, правительственные войска провели успешных наступательных операций в провинции Хама, освободив от террористов несколько населенных пунктов. Благодаря взаимодействию авиации и штурмовых подразделений сирийских войск удалось освободить значительную часть территорий на севере провинции Хама. Под натиском правительственных сил боевики группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Файлак ар-Рахман» были вынуждены отступить.           

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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