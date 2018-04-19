Божье наказание: экс-депутат Рады осадил Порошенко за слова об «опрометчивом» основании Москвы

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной раде со своей идеей о создании украинской автокефальной церкви, назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей». Москва уже заявила, что создание автокефальной церкви на Украине вряд ли найдет поддержку в России, поскольку подобные действия направлены на раскол церкви. По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, «церковные» заявления Петра Порошенко — это сознательное провоцирование религиозной войны.

«Если мы с вами определим сущность любой власти, исходя из известного постулата, что всякая власть от бога, то придется признать, что власть бывает разной, — отметил Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Одна власть — как божья благодать, когда выбирают праведных, хороших людей. И тогда мы имеем хорошие результаты. И другая власть, которую можно сравнить с божьим наказанием. Это как раз то, что мы сейчас видим на Украине, где люди избрали этих негодяев — олигархов, казнокрадов и т.д. Так вот, первая власть, которая как божья благодать, исповедует принцип: объединяйтесь, не воюйте, ищите компромисс. А вторая, которая как божье наказание, — исповедует другой принцип: разделяй и властвуй. Поэтому Порошенко нужны конфликты — конфликты по языку, конфликты по религии. А знаете почему? Потому что, пока люди между собой ссорятся, он в этой мутной водичке ловит свою рыбу. А какую рыбу он ловит? Власть!»

Планы по созданию на Украине единой автокефалии Владимир Олейник считает очень опасными.

«Порошенко является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), по крайней мере, был им до последнего времени, — отметил Олейник (по данным СМИ, как минимум, до 2009 года Порошенко был прихожанином УПЦ МП — прим. ФАН). — Слушайте, да его же надо анафеме предать! Он раскольник, потому что он пытается узаконить непризнанную церковь!»

(Речь идет об Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) — прим. ФАН).

«Эта церковь (УПЦ КП) нарушила все каноны, а ее глава Филарет был предан анафеме, — напомнил Владимир Олейник. — Филарета не признавал Константинопольский патриарх Варфоломей, по крайней мере, до недавнего времени. А теперь посмотрите на правовую сторону. В конституции написано, что Украина — светское государство, что церковь отделена от власти. Так куда ты лезешь!? Богу — богово, кесарю — кесарево. Поэтому совершенно ясно, что Порошенко просто нужен конфликт».

По словам Владимира Олейника, религиозные вопросы стоят на Украине достаточно остро, и Порошенко намеренно раздувает искры, провоцируя большой пожар.

«Религиозная война идет уже давно: униаты наступают, — подчеркнул Олейник. — Это требование американцев — вытесняйте православие как последний форпост славянства, единения народов. И Порошенко начал это наступление. Закончится это может катастрофой, хотя, надеюсь, ему дадут жесткий ответ».

По словам экс-депутата Рады, любое опрометчивое решение, касающееся религиозных вопросов, чревато для Украины серьезными потрясениями.

«Вы только представьте, если Варфоломей и синод примут решение об украинской автокефалии! А дальше пошло-поехало: а чья Киево-Печерская лавра? А чьи монастыри? Чьи церкви?! Будут рейдерские захваты и так далее. Но Порошенко это не волнует, для него самое главное — удержать власть», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее стало известно, что, выступая в Раде, президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание украинской независимой православной церкви якобы «восстановит историческую справедливость».

«Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры, а уже потом мы поделились им с Залесьем, где киевские князья опрометчиво основали Москву», — заявил Порошенко.

Это заявление украинского президента уже высмеял член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Комментируя «церковные» планы Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что создание автокефальной поместной церкви на Украине вряд ли будет поддержано Россией, поскольку подобные действия направлены на церковный раскол.