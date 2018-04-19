Сирия исследует Гуту: корреспондент ФАН запечатлел крупный схрон с оружием боевиков в Думе

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) продолжают прочесывать территории Восточной Гуты, окончательно освобожденные от вооруженных группировок около недели назад. В ходе исследования зачищенных районов вблизи ферм на окраине Думы был обнаружен крупный подземный схрон с оружием и боеприпасами исламистов. Все находившееся внутри было изъято. Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось запечатлеть оставленное террористами оружие на видео.

На записи, снятой нашим репортером, можно увидеть большое количество различных видов вооружения джихадистов, в том числе ракетные пусковые установки, зенитные орудия, боеприпасы к РСЗО «Град», различные виды ракет, пулеметные снаряды, танковые боеприпасы и многое другое. При этом стоит отметить, что это далеко не первое хранилище с оружием и патронами исламистов, обнаруженное в предместьях Думы.

Под населенным пунктом пролегает сеть подземных переходов боевиков, которые связывают город с Харастой на юге, Ар-Рейханом на востоке и окраинами Дамаска на западе. Данные туннели использовались боевиками для хранения вооружения, быстрой переброски сил и средств на передовую, а также неожиданного выхода в тыл правительственных войск САР.

Дума практически с самого начала вооруженного конфликта в САР находилась в оккупации «Джейш Аль-Ислам» и «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и служила террористам удобным плацдармом для проведения атак на Дамаск. Удерживавшие этот город бандформирования сопротивлялись дольше других, и потому Дума перешла под полный контроль сирийской армии только неделю назад, став последним населенным пунктом, освобожденным в ходе масштабной операции по зачистке Восточной Гуты.

1 Организация запрещена на территории РФ.