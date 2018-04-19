Меню
Новости Сирии
Сирия исследует Гуту: корреспондент ФАН запечатлел крупный схрон с оружием боевиков в Думе
Политика
«Сколько Индия натерпелась»: Захарова напомнила Британии о колониальном прошлом
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия исследует Гуту: корреспондент ФАН запечатлел крупный схрон с оружием боевиков в Думе

    548

    Корреспондент ФАН запечатлел крупный схрон с оружием боевиков в Думе

    Солдаты Сирийской арабской армии (САА) продолжают прочесывать территории Восточной Гуты, окончательно освобожденные от вооруженных группировок около недели назад. В ходе исследования зачищенных районов вблизи ферм на окраине Думы был обнаружен крупный подземный схрон с оружием и боеприпасами исламистов. Все находившееся внутри было изъято. Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось запечатлеть оставленное террористами оружие на видео.

    Корреспондент ФАН запечатлел крупный схрон с оружием боевиков в Думе

    На записи, снятой нашим репортером, можно увидеть большое количество различных видов вооружения джихадистов, в том числе ракетные пусковые установки, зенитные орудия, боеприпасы к РСЗО «Град», различные виды ракет, пулеметные снаряды, танковые боеприпасы и многое другое. При этом стоит отметить, что это далеко не первое хранилище с оружием и патронами исламистов, обнаруженное в предместьях Думы. 

    Под населенным пунктом пролегает сеть подземных переходов боевиков, которые связывают город с Харастой на юге, Ар-Рейханом на востоке и окраинами Дамаска на западе. Данные туннели использовались боевиками для хранения вооружения, быстрой переброски сил и средств на передовую, а также неожиданного выхода в тыл правительственных войск САР.

    САА в Думе

    Дума практически с самого начала вооруженного конфликта в САР находилась в оккупации «Джейш Аль-Ислам» и «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и служила террористам удобным плацдармом для проведения атак на Дамаск. Удерживавшие этот город бандформирования сопротивлялись дольше других, и потому Дума перешла под полный контроль сирийской армии только неделю назад, став последним населенным пунктом, освобожденным в ходе масштабной операции по зачистке Восточной Гуты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    33
    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    16:57   19 Апреля 2018
    186
    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    15:59   19 Апреля 2018
    1843
    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    15:41   19 Апреля 2018
    185