Решение проблем общества — на уровне коллективного бессознательного. Социологи о наболевшем. ФАН-ТВ

В Финансовом университете прошла VII Грушинская конференция. Практики из разных регионов страны и ближнего зарубежья обсуждали самые острые темы современности. Особо наболевшим оказалось отсутствие доверия к исследованиям, нехватка финансирования и такое понятие, как «общественное мнение».

«То, что получается в опросах, очень часто не соответствует действительности – тому, как люди говорят, думают и т.д. Но для того, чтобы говорить такое и думать, им нужна профессиональная компетенция, к сожалению. То есть надо понимать проблему», — уверен ведущий научный сотрудник отдела социологии Фонда ИНДЕМ Владимир Римский.

Кроме того, срез общественного мнения делается по одним и тем же регионам, демографическим группам, что, по мнению социологов не способствует объективности проводимых опросов.

«Зерна сомнения сеют, к сожалению, журналисты. Нам бы хотелось, конечно, сотрудничать и тогда у нас бы был общий результат. Наша задача, даже если мы получили что-то необычное, найти возможность объяснить, понять это явление, ну и в дальнейшем проводить наши исследования так, чтобы подтвердить или опровергнуть этот результат», — считает социолог Елена Князева из Одессы.

Однако, самой сложной была и остается проблема финансирования. Без средств невозможно обеспечить проведение исследований, дающих действительный и верный анализ происходящего, подчеркивают участники конференции.

«Мы даже теряем возможность поговорить о тех проблемах, которые нас волнуют. А тогда все это опускается на уровень так называемого коллективного бессознательного, про которое многое говорили и писали многие социологи, начиная с 20-ого века», — сетует Владимир Римский.

Именно грамотный анализ атмосферы в социуме позволит при необходимости разработать верные способы ее оздоровления, уверены спикеры. Это, по их мнению, поможет людям чувствовать себя комфортно в окружающем мире.