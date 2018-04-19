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Решение проблем общества — на уровне коллективного бессознательного. Социологи о наболевшем. ФАН-ТВ
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    Решение проблем общества — на уровне коллективного бессознательного. Социологи о наболевшем. ФАН-ТВ

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    В Финансовом университете прошла VII Грушинская конференция. Практики из разных регионов страны и ближнего зарубежья обсуждали самые острые темы современности. Особо наболевшим оказалось отсутствие доверия к исследованиям, нехватка финансирования и такое понятие, как «общественное мнение».

    «То, что получается в опросах, очень часто не соответствует действительности – тому, как люди говорят, думают и т.д. Но для того, чтобы говорить такое и думать, им нужна профессиональная компетенция, к сожалению. То есть надо понимать проблему», — уверен ведущий научный сотрудник отдела социологии Фонда ИНДЕМ Владимир Римский.

    Кроме того, срез общественного мнения делается по одним и тем же регионам, демографическим группам, что, по мнению социологов не способствует объективности проводимых опросов.

    «Зерна сомнения сеют, к сожалению, журналисты. Нам бы хотелось, конечно, сотрудничать и тогда у нас бы был общий результат. Наша задача, даже если мы получили что-то необычное, найти возможность объяснить, понять это явление, ну и в дальнейшем проводить наши исследования так, чтобы подтвердить или опровергнуть этот результат», — считает социолог Елена Князева из Одессы.

    Однако, самой сложной была и остается проблема финансирования. Без средств невозможно обеспечить проведение исследований, дающих действительный и верный анализ происходящего, подчеркивают участники конференции.

    Решение проблем общества – на уровне коллективного бессознательного. Социологи о наболевшем. ФАН-ТВ

    «Мы даже теряем возможность поговорить о тех проблемах, которые нас волнуют. А тогда все это опускается на уровень так называемого коллективного бессознательного, про которое многое говорили и писали многие социологи, начиная с 20-ого века», — сетует Владимир Римский.

    Именно грамотный анализ атмосферы в социуме позволит при необходимости разработать верные способы ее оздоровления, уверены спикеры. Это, по их мнению, поможет людям чувствовать себя комфортно в окружающем мире.

    Автор: Кристина Черепахина; Андрей Костров
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