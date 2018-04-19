Берлин, 19 апреля. Украинские власти не уважает ни права человека, ни законы логики, а процесс интеграции Украины в Евросоюз провален, считают депутаты Бундестага.

Об этом они заявили в среду в рамках дискуссии по вопросам европейской политики в отношении Украины, которая прошла в Берлине в центральном офисе политической партии «Левая» («Ди Линке»).

Напоминая о политических принципах Киева, депутат Бундестага Андрей Хунко отметил, что ущемление прав национальных и языковых меньшинств на Украине недопустимо, а украинцам нужны нормализация отношений с РФ и мирное урегулирование ситуации внутри страны.

«После государственного переворота на Украине установилась власть, которая не уважает ни права человека, ни законы логики. Нам необходима нормализация отношений с Россией и мирное урегулирование на Украине, с учетом национальных и социальных прав всех меньшинств и социальных групп, представленных в стране», — подчеркнул Хунко.

В свою очередь немецкий депутат Вилли Лагталер констатировал, что процесс интеграции Украины в ЕС был провален, и теперь требуется полностью перезагрузить отношения между Украиной, Россией и Евросоюзом.

«Процесс интеграции Украины в ЕС явно провален. Нужна полная перезагрузка отношений в треугольнике Украина-Россия-ЕС», — сказал он.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году обстановка внутри страны так и не стабилизировалась. Уровень доверия к центральной власти среди населения снизился до критического. При этом Киев продолжает принимать непопулярные решения.

В частности, осенью прошлого года на Украине вступил в силу новый закон об образовании, согласно которому образование в школах с пятого класса может вестись только на украинском языке. Венецианская комиссия признала данный закон дискриминационным по отношению к русскоязычному населению Украины, а также к национальным меньшинствам, проживающим на территории страны.