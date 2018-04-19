Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

Багдад, 19 апреля. Удары Военно-воздушных сил (ВВС) Ирака по позициям террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии помогут ликвидировать терроризм в регионе после военной победы над ним в Ираке. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-офиса иракского премьера.

«Данные удары помогут приблизить суд над боевиками ИГ1 в регионе после того, как с террористами расправились военным путем в Ираке», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что по приказу командующего ВС Ирака Хейдара аль-Абади были нанесены удары по позициям экстремистской группировки ИГ (запрещена в России) около иракской границы.

В пресс-офисе иракского премьера уточнили, что присутствие террористов ИГ на границе с Ираком представляло угрозу для республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.