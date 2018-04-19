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Минэкономразвития: Крым станет «российской Калифорнией»
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    Минэкономразвития: Крым станет «российской Калифорнией»

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    Минэкономразвития: Крым станет «российской Калифорнией»

    Симферополь, 19 апреля. Крым по темпам своего развития может стать российской Калифорнией. Такое заявление сделал директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов министерства экономического развития России Вадим Павлов на Ялтинском международном экономическом форуме.

    Вадим Павлов выразил надежду, что через какое-то количество лет Крым «реально будет российской Калифорнией». Об этом он заявил во время работы секции «Крым: стратегия 2030».

    «Сложился образ такой российской Калифорнии. Самый зеленый штат, самый творческий штат, самый свободный штат, самый экономически развитый штат, самый высокотехнологичный», — цитирует РИА Новости Павлова.

    Ранее сообщалось, что на Ялтинском международном экономическом форуме впервые представили комплексную программу научно-технологического развития Крыма «ИнноКрым».  

    Автор: Дарья Смолина
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