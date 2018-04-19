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В Киеве заявили о мировом господстве: в каждом учреждении США «сидит украинец»
Украина
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    В Киеве заявили о мировом господстве: в каждом учреждении США «сидит украинец»

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    В Киеве заявили о мировом господстве: в каждом учреждении США «сидит украинец»

    Киев, 19 апреля. Украинцы, «сидящие в Белом доме, Госдепе и Пентагоне» оказывают заметное влияние на мировую политику. Такой неожиданной информацией поделился известный украинский пропагандист Данила Яневский, заявивший о мировом господстве Киева.

    По его словам, вся мировая политика делается в Вашингтоне, при этом в каждом учреждении столицы США сидят граждане Украины.

    «Сегодня вся политика делается в городе, который называется Вашингтон, и она делается, если мы говорим о военно-политическом аспекте, она делается несколькими людьми… в аппарате Белого дома сидит украинец, в Совете нацбезопасности сидит, в Пентагоне сидит, в Госдепе сидит…» — заявил Яневский в эфире одного из украинских телеканалов.  

    Он подчеркнул, что все украинцы в США — это потенциальные агенты Киева, влияющие на мировую политику. 

    Напомним, бывший глава Верховной рады Украины Александр Мороз ранее заявил, что киевская власть находится под внешним управлением со стороны Государственного департамента США.

    Автор: Федор Веснин
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