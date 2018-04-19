В Киеве заявили о мировом господстве: в каждом учреждении США «сидит украинец»

Киев, 19 апреля. Украинцы, «сидящие в Белом доме, Госдепе и Пентагоне» оказывают заметное влияние на мировую политику. Такой неожиданной информацией поделился известный украинский пропагандист Данила Яневский, заявивший о мировом господстве Киева.

По его словам, вся мировая политика делается в Вашингтоне, при этом в каждом учреждении столицы США сидят граждане Украины.

«Сегодня вся политика делается в городе, который называется Вашингтон, и она делается, если мы говорим о военно-политическом аспекте, она делается несколькими людьми… в аппарате Белого дома сидит украинец, в Совете нацбезопасности сидит, в Пентагоне сидит, в Госдепе сидит…» — заявил Яневский в эфире одного из украинских телеканалов.

Он подчеркнул, что все украинцы в США — это потенциальные агенты Киева, влияющие на мировую политику.

Напомним, бывший глава Верховной рады Украины Александр Мороз ранее заявил, что киевская власть находится под внешним управлением со стороны Государственного департамента США.