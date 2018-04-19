Россия посадит любой дрон США: эксперт оценил новое оружие «Автоматики» против бесспилотников

Российский концерн «Автоматика» (входит в ГК «Ростех») разработал три комплекса радиоэлектронной борьбы, которые должны противодействовать беспилотникам. Оружие получило название «Пищаль», « Таран» и «Сапсан».

«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей», — рассказал агентству РИА Новости главный конструктор проекта «Автоматики» Сергей Ширяев.

Новые системы могут обнаруживать, сопровождать и ликвидировать БПЛА противника воздействуя практически на все их радиоканалы: навигацию, управление, сброс данных. Так, российский «Сапсан» можно назвать самым мощным из трех комплексов, так как он может противодействовать всем видам беспилотных аппаратов. Он обнаруживает их практически во всех диапазонах с расстояния более ста километров. Если же обнаруженный дрон особо опасен и его следует немедленно сбить, «Сапсан» передает целеуказание на средства ПВО.

Комплекс среднего размера «Таран» будет очень эффективен во время массированной атаки дронов сразу с нескольких направлений. При обнаружении роев БПЛА противника, он за считанные секунды «возводит» над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 метров, непроницаемый для беспилотников.

«Пищаль» — это ружье массой в три килограмма, предназначенное для противодействия с одиночным целям. Заряда аккумулятора достаточно для непрерывной работы в течении часа.

«Противодроновое оружие — это не просто тренд или мейнстрим, как сейчас принято говорить, это жесткая необходимость, так как в последнее время беспилотные системы получили очень серьезное развитие. В будущем практически все военные летательные аппараты будут обходиться без пилотов, даже истребители шестого поколения уже предполагается создавать без использования человека, без летчика. И всем этим системам (БПЛА — прим. ред.) необходимо проивостоять, чем и занимаются в «Автоматике», — заявил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Действительно, беспилотные аппараты уже сейчас представляют собой грозную силу. Так, американские многоцелевые дроны MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper способны в течение нескольких часов десятков часов вести разведку и наносить удары по первому требованию оператора. При этом противник может даже не подозревать, что над ним находится такое устройство.

«А в будущем будут реактивные дроны, способные нести самые смертоносные виды вооружений. Что мешает американцам поставить на такой самолет ракету с ядерной боеголовкой? Ничего. Но я сейчас говорю об огромных беспилотных системах, ведь разрабатываются целые рои маленьких дронов, которые будут способны убивать солдат непосредственно на поле боя. Они будут не просто досаждать, но и наносить непоправимый урон пехоте. Так что всем этим системам нужно противостоять», — продолжает Кошкин.

По мнению собеседника ФАН, в недалеком будущем высокотехнологичные страны вроде США и Китая смогут создавать новые типы БПЛА, с новым вооружением и системами защиты от перехвата. По этой причине Российской Федерации придется разрабатывать новые средства противодействия и наработки «Автоматики» очень пригодятся.

«Наши ученые тоже не будут стоять на месте, они разработают новые способы по обходу систем защиты американских летательных аппаратов. К тому же мы и сейчас являемся самыми сильными в средствах радиоэлектронного противодействия. Нужно просто держать марку и создавать что-то свое. Так что волноваться не стоит, даже сейчас Россия посадит любой дрон США», — заключил военный аналитик.

Как считают представители концерна «Автоматика», потенциальными покупателями систем противодействия БПЛА, помимо силовых структур, могут выступить предприятия ОПК, энергетики и атомной промышленности.