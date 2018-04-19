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Лавров и де Мистура обсудят сроки нового раунда переговоров по Сирии в Женеве
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    Лавров и де Мистура обсудят сроки нового раунда переговоров по Сирии в Женеве

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    Лавров и де Мистура обсудят сроки нового раунда переговоров по Сирии в Женеве

    Москва, 19 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 20 апреля обсудят сроки проведения следующего раунда межсирийских переговоров в Женеве, сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

    В МИД РФ ответили на вопрос о том, в какие сроки может пройти новый раунд межсирийских переговоров на площадке Женевы. По словам замглавы ведомства Михаила Богданова, эта тема будет обговариваться 20 апреля.

    Он подчеркнул, что во многом это зависит от активности Стаффана де Мистуры и готовности сирийских сторон. Богданов добавил, что пока неясен подход оппозиционных сил.

    «В том числе непонятны подходы оппозиции, потому что я думаю, что в Сирийском комитете по переговорам больше, чем одно мнение по поводу того, что происходит — по поводу оценок, ударов по Сирии и перспектив, а также подходов к налаживанию нормального переговорного процесса», — сказал заместитель министра. 

    Напомним, что восьмой раунд переговоров по Сирии, состоявшийся в декабре 2017 года, прошел неудачно. Об этом говорил ранее постпред РФ при ООН в женевском офисе Алексей Бородавкин. Он отмечал, что сирийская оппозиция сделала невозможным участие Дамаска в переговорном процессе. 

    Автор: Ирина Селезнева
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