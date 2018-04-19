ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в Сирии

Дамаск, 19 апреля. ВВС Ирана нанесла удары по расположениям запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 на территории Сирии.

Сообщение об этом распространил в четверг телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на заявление канцелярии главнокомандующего ВС Ирака, премьер-министра Хейдара аль-Абади. Как следует из документа, операция была направлена против угрозы со стороны ИГИЛ1 для Ирака.

Согласно тексту заявления, что «ВВС Ирака в соответствии с приказом аль- Абади нанесли в четверг авиаудары по позициям банд ИГ1 в Сирии со стороны иракской границы».

Напомним, ранее власти Ирака заявили о своей готовности принять все необходимые меры по недопущению проникновения террористов из Сирии. В Багдаде при этом подчеркнули, что о своей позиции уведомили правительство САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.