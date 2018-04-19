Режиссер Ларс фон Триер приедет в Канны после семилетнего запрета

Париж, 19 апреля. Новый фильм датского режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» вошел во внеконкурсную программу 71-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра.

Напомним, что семь лет Ларс фон Триер был «забанен» на фестивале из-за его неудачной шутки на пресс-конференции картины «Меланхолия». Тогда режиссер заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру и сам «немного нацист». Организаторы показа чувства юмора Триера не разделили.

До «бана» датский режиссер считался любимчиком Каннского кинофестиваля. Триер девять раз попадал в основную программу и взял «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Танцующая в темноте». В 2000 году он также был удостоен гран-при жюри за драму «Рассекая волны», отмечает Infox.

Главные роли в новой картине Триера исполнят Мэтт Дилон, Ума Турман и Райли Кио. В центре сюжета маньяк по имени Джек, который 12 лет беспощадно убивает женщин.

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 18 мая 2018 года.