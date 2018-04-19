Меню
Общество
Режиссер Ларс фон Триер приедет в Канны после семилетнего запрета
Украина
Глава МВФ объявила о глобальных изменениях политики фонда
Следующая новость
Загрузка...

    Режиссер Ларс фон Триер приедет в Канны после семилетнего запрета

    199

    Режиссер Ларс фон Триер приедет в Канны после семилетнего запрета

    Париж, 19 апреля. Новый фильм датского режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» вошел во внеконкурсную программу 71-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра.

    Напомним, что семь лет Ларс фон Триер был «забанен» на фестивале из-за его неудачной шутки на пресс-конференции картины «Меланхолия». Тогда режиссер заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру и сам «немного нацист». Организаторы показа чувства юмора Триера не разделили.

    До «бана» датский режиссер считался любимчиком Каннского кинофестиваля. Триер девять раз попадал в основную программу и взял «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Танцующая в темноте». В 2000 году он также был удостоен гран-при жюри за драму «Рассекая волны», отмечает Infox.

    Главные роли в новой картине Триера исполнят Мэтт Дилон, Ума Турман и Райли Кио. В центре сюжета маньяк по имени Джек, который 12 лет беспощадно убивает женщин.

    71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 18 мая 2018 года.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    15:59   19 Апреля 2018
    34
    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    15:41   19 Апреля 2018
    53
    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    15:00   19 Апреля 2018
    666
    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    13:08   19 Апреля 2018
    2003