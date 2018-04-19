Запасной стульчик для тарана против России: эксперты объяснили нежелание Запада пускать Украину в НАТО

Киев рассчитывает разблокировать сотрудничество с Североатлантическим альянсом на наивысшем уровне до саммита НАТО в июле, куда был приглашен президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил глава миссии Украины при организации Вадим Пристайко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В НАТО существуют вещи, которые сейчас, несмотря на проблему с Венгрией, происходят ежедневно. Наше взаимодействие с НАТО, включая и Венгрию, кстати, не пострадало. Политические встречи выше уровня посла не происходят. То есть министры и президенты не заседают пока что. Мы считаем, что все-таки до июля — а 11-12-го будет саммит, — нам удастся разблокировать эту проблему. Потому что Порошенко уже приглашен в Брюссель на заседание всех глав государств, посвященное операции в Афганистане, и мы участвуем в ней тоже…», — сообщил Пристайко.

Напомним, власти Венгрии заявили, что будут блокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран Европейского союза, а также саммите «Украина — НАТО». Будапешт обещает не допустить проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона «Об образовании», существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств.

Плацдарм против России

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что Украина используется НАТО как плацдарм против России. Однако статус плацдарма Киев должен еще заслужить.

«Пока, с точки зрения американцев, Украина от этого очень далека. Поэтому препятствие в виде Венгрии снято перед Киевом не будет. Украинский закон об образовании, которым недоволен Будапешт, используется руководством НАТО как предлог для блокирования поползновений Украины по продвижению к членству в альянсе. Это ровно такая же тактика, которую использует против Украины ЕС, пеняя ей на высокий уровень коррупции в стране. Украина нужна НАТО только как плацдарм против России. А чтобы быть таким плацдармом Украину совершенно незачем принимать в члены альянса», — пояснил Максим Жаров.

Приманка для населения

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что для Украины евроинтеграция и членство в НАТО стали теми приманками для населения, благодаря которым оправдывается антинародный курс власти и абсолютно самоубийственное противостояние России. Экономика страны понесла уже колоссальные потери, и их необходимо обосновывать, что и делает официальный Киев, обещая к разным срокам вхождение в ЕС и Североатлантический альянс, прямо следуя опыту советских лидеров, суливших построение коммунизма к конкретной дате.

«На деле же НАТО действует в ситуации с Украиной вполне прагматично, в своих целях давая ей ничего не значащие статусы и обещания. Даже перестройка Украиной армии под стандарты Североатлантического альянса, идущая в рамках этого процесса, наносит ВСУ скорее вред, чем дает какую-то пользу. Все это происходит по той причине, что никому из стран НАТО сильная Украина с сильной армией не нужна. Она необходима лишь как таран против России, который надо поддерживать в определенном настрое и минимально необходимом для этого состоянии», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, давать же какие-либо гарантии Украине в альянсе явно не спешат. Пока сотрудничество с альянсом носит для Киева фактически односторонний характер. НАТО использует Украину в своих учениях, намерен обустроить на ее территории базы своего постоянного присутствия. Взамен же страна получает лишь сомнительной эффективности помощь в перестройке вооруженных сил.

«Украина как член НАТО в самом альянсе не нужна. Хотя мы видим, что даже входящие в организацию страны не застрахованы от конфликтов внутри него, как это сейчас происходит с Турцией. НАТО может получить все, что нужно, делая лишь обещания, давая минимальную помощь и не предоставляя никаких гарантий. Взамен же Украина стала геополитическим сателлитом, предоставляя все свои возможности в распоряжение других государств для противостояния России, утратив даже минимальную степень самостоятельности», — заключил Сергей Простаков.

Запасной стульчик для общих посиделок

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко рассказал ФАН, что на самом деле Украина служит для саммитов НАТО не более чем декором. За последние четыре года она приглашалась туда регулярно. И, несмотря на то, что на стратегическое направление деятельности участников саммита Киев никогда не влиял, запасной стульчик для общих посиделок Украине выделяли постоянно.

«Вот и теперь сам Порошенко, судя по всему, имеет все возможности покрасоваться на этом месте. Это и для личного электрального рейтинга будет ему полезно и украинские СМИ получат повод, о чем поговорить, представляя посиделки Киева на саммите НАТО как нечто грандиозное. Такое же грандиозное, как и некий статус «страны-аспиранта», который вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко зачем-то придумала для Украины. Не говоря уже о том, что, по словам Пристайко, Киев едет на саммит этот статус подтверждать. Это в его словах настолько же важно, насколько и признание суверенитета Украины странами-участниками саммита. Будто бы кто-то из них этот самый суверенитет отрицал», — рассказал Артем Журко.

Удастся ли при этом разблокировать заблокированное Венгрией участие Украины в запланированной встрече министров обороны стран ЕС? По крайней мере, уверен эксперт, всегда будет возможность закрыть провалы в этом направлении двумя ничего не значащими декларативными вопросами по стремлению Украины в НАТО, а также признанию ее суверенитета. Эти вопросы, несомненно, обсудят на саммите для того, чтобы присутствие Украины не выглядело таким уж бесполезным.