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Банк России объяснил, почему рубль оказался «аутсайдером месяца»
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    Банк России объяснил, почему рубль оказался «аутсайдером месяца»

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    Банк России объяснил, почему рубль оказался «аутсайдером месяца»

    Москва, 19 апреля. Рубль за последний месяц стал главным аутсайдером среди всех валют развивающихся стран, сообщает Центральный Банк России.

    Причиной этого ослабления стала геополитическая напряженность и введение нового пакета санкций. В результате российская валюта потеряла в цене, уменьшилась доходность облигаций, снизились котировки акций и выросла российская риск-премия.

    «Российские финансовые рынки оказались под давлением из-за геополитической напряженности и введения нового пакета санкций. В результате за последний месяц курс рубля оказался аутсайдером среди всех валют развивающихся стран», — говорится в сообщении.

    Напомним, что в начале апреля США расширили список антироссийских санкций, включив в него новые имена и наименования компаний. Новые ограничительные меры коснулись ряда российских чиновников и представителей крупного бизнеса. Российские власти сразу же заявили, что подготовят ответные меры, которые затронут американских граждан. Ожидается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме в мае.

    Автор: Антон Соколов
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