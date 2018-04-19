Сирия, 19 апреля. Автобусы для эвакуации радикалов прибыли к населенному пункту Думейр на северо-востоке от Дамаска. ССА** потеряла город Шейх Саад в ходе боев с «Халид ибн Аль-Валид» в Даръа. Исламисты обстреляли жилые дома к западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили автобусы для эвакуации боевиков из района населенного пункта Думейр в провинцию Алеппо; ударили по позициям радикалов к востоку от Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла город Шейх Саад в боях с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Исламское государство»1: заявляет, что террористы обстреляли военный штаб САА у населенного пункта Ас-Суккария на юго-востоке Дейр-эз-Зора; организовало теракт в иракской провинции Дияла.

«Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки»: обстреляла жилые дома в деревне Урум Ас-Сугра к западу от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА в северной части провинции Хама.

Курды: задержали одного из террористов, обвиняемых в организации теракта 11 сентября 2001 года.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (Syrianow10) сообщает о том, что конвой из 20 автобусов въехал в населенный пункт Думейр, чтобы эвакуировать боевиков антиправительственной организации «Джейш Аль-Ислам» в район города Джараблус, расположенного вблизи сирийско-турецкой границы на северо-востоке Алеппо. Напомним, 16 апреля исламисты пошли на перемирие с Сирийской арабской армией (САА). Думейр располагается недалеко от горного массива Восточный Каламун. Город долгое время находился в полном окружении правительственных подразделений, в силу чего радикалы были вынуждены принять условия мирного соглашения.

Провинция Алеппо

На окраинах столицы региона возобновились вооруженные столкновения между правительственными силами и радикалами исламистских организаций. Информационный портал Emaan News Center, подконтрольный вооруженной оппозиции, утверждает, что боевики антиправительственной группировки «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки» открыли огонь по жилым домам в деревне Урум Ас-Сугра, расположенной к западу от административного центра провинции. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из местных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от подконтрольных курдским подразделениям территорий на левом берегу реки Евфрат вновь отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подпольных групп «Исламского государства». Новостной портал Furat News, связанный с ИГИЛ1, утверждает, что в результате обстрела ИГИЛовцами военного штаба САА в районе населенного пункта Ас-Суккария был убит один из военнослужащих правительственных подразделений, еще один получил ранения. Тем не менее официальные новостные порталы данные сведения не подтверждали.

Между тем согласно информации новостного агентства AFP News, в занимаемых Демократическими силами Сирии**** (SDF) районах был арестован гражданин Германии по прозвищу Мохаммед Хайдар Заммар, подозреваемый в подготовке теракта 11 сентября 2001 года в США. В настоящий момент обвиняемого допрашивают. Подробности случившегося пока уточняются. Ранее Заммар был арестован сирийским правительством за членство в группировке «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), однако был выпущен по законопроекту об амнистии в 2011 году.

Провинция Даръа

В юго-западной части Даръа не утихают ожесточенные столкновения между организацией «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством», и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Как передают военные источники информагентства Al Masdar News, террористам «Халид ибн Аль-Валид» удалось захватить город Шейх Саад, вокруг которого разворачивались бои несколько часов назад. В то же время вооруженные стычки происходят у населенного пункта Сахм Аль-Джаулян, передает интернет-портал Emaan News Center. Напомним, террористическая группировка сохраняет занимаемые позиции в районе границы с Иорданией и Израилем уже на протяжении более чем трех лет.

Между тем в районе административного центра региона возобновились перестрелки между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Под обстрелом артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) оказались укрепрайоны боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Наима. О потерях со стороны исламистов не сообщается.

Провинция Хама

Правительственные силы продолжают наносить удары по военным объектам исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, в районе населенных пунктов Мааркаба, Кафр Набуда и Лахая, передает оппозиционное новостное агентство Emaan News Center. Информации о нанесенном «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 уроне пока не поступало. Напомним, исламисты, отряды которых дислоцируются в данном районе, нередко обстреливают мирные населенные пункты, расположенные недалеко от линии разграничения сил сторон.

Ирак

Террористы «спящих ячеек» «Исламского государства» не перестают осуществлять подпольную деятельность в Ираке. Согласно данным информационного агентства Iraqi News, как минимум три мирных жителя получили ранения в результате взрыва бомбы в провинции Дияла. Взрывное устройство было заложено в населенном пункте Хана Бани Саад на обочине дороги. Таким образом, несмотря на то, что террористическая группировка была уничтожена как военизированное формирование, о чем в конце прошлого года заявил премьер-министр Хайдер Аль-Абади, в стране все еще сохраняются подпольные группы ИГИЛовцев, которые по-прежнему представляют угрозу для безопасности местного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)