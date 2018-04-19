Снегопады обрушатся на центральный регион России

Москва, 19 апреля. Синоптики Гидрометцентра предупреждают об усилении ветра, дождях и снегопадах из-за перемещения скандинавского циклона в Центральный федеральный округ в выходные и понедельник.

С 21 по 22 апреля ухудшение погоды ожидается в Тверской, Костромской, Ярославской, Московской, Владимирской, Рязанской, Ивановской областях. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, а толщина снежного покрова составит 15 см.

Столбики термометра опустятся до отрицательных значений. В частности, днем в центральном регионе температура воздуха составит пять градусов ниже нуля.

В пятницу, 20 апреля, синоптики объявили «желтый уровень» опасности во Владимирской, Курской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях.