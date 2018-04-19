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Экономика
ЦБ понизил курсы доллара и евро к рублю на 20 апреля
Украина
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    ЦБ понизил курсы доллара и евро к рублю на 20 апреля

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    ЦБ понизил курсы доллара и евро к рублю на 20 апреля

    Москва, 19 апреля. Центральный банк установил официальные курсы доллара и евро на 20 апреля. Стоит отметить, что доллар и евро в цене были понижены.

    Как стало известно, курс доллара по отношению к рублю составит на 20 апреля 60,8583 рубля. Данный показатель на 70 копеек ниже, чем был установлен на среду, 18 апреля.

    Что касается евро, то и тут произошли изменения – подешевел. Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Центральным банком России на 20 апреля, составит 75,4034. Об этом сообщает «Свободная Пресса».

    Ранее сообщалось, что рубль перешел к росту на фоне заявлений о том, что американские власти отложили принятие новых санкций против России.

    Автор: Дарья Смолина
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