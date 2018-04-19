ЦБ понизил курсы доллара и евро к рублю на 20 апреля

Москва, 19 апреля. Центральный банк установил официальные курсы доллара и евро на 20 апреля. Стоит отметить, что доллар и евро в цене были понижены.

Как стало известно, курс доллара по отношению к рублю составит на 20 апреля 60,8583 рубля. Данный показатель на 70 копеек ниже, чем был установлен на среду, 18 апреля.

Что касается евро, то и тут произошли изменения – подешевел. Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Центральным банком России на 20 апреля, составит 75,4034. Об этом сообщает «Свободная Пресса».

Ранее сообщалось, что рубль перешел к росту на фоне заявлений о том, что американские власти отложили принятие новых санкций против России.