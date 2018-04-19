Власти Мадагаскара улучшают инвестиционный климат для привлечения российского бизнеса

Антананариву, 19 апреля. Эксперты считают Мадагаскар одной из самых перспективных стран Африки. Островное государство после преодоления политической нестабильности, ищет инвесторов и готово к сотрудничеству с представителями российского бизнеса.

Мадагаскар входит в экономическое сообщество Юга Африки, поэтому пользуется правом зоны свободной торговли, отмечает представитель Института Африки РАН Евгений Корендясов. Эксперт добавляет, что сейчас происходит налаживание связей, разрабатываются ряд проектов по гуманитарной линии. Российский бизнес интересует такое сырье, как ваниль и гвоздика, отметил он.

«Проблема Мадагаскара была в политической нестабильности, но ситуация меняется, впереди президентские выборы, итоги которых могут сказаться на перспективах связей с Россией. Предпосылки для дальнейшего развития отношений есть», — сказал Корендясов, пишет издание «Экономика сегодня».

Специалист по Южной Африке Александр Зданевич говорит, что Мадагаскаром интересуются после объявления об необходимости модернизации энергетики. Он подчеркнул, что остров имеет колоссальный туристический потенциал, минерально-сырьевую базу. И главная особенность Мадагаскара — невысокие риски для инвесторов, если сравнивать с другими странами континента. Кроме того, власти островного государства ориентированы на улучшение инвестиционного климата.