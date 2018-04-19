Меню
Новости Сирии
МИД РФ: террористы препятствуют доступу экспертов ОЗХО в сирийскую Думу
Украина
Глава МВФ объявила о глобальных изменениях политики фонда
Следующая новость
Загрузка...

    МИД РФ: террористы препятствуют доступу экспертов ОЗХО в сирийскую Думу

    438

    МИД РФ: террористы препятствуют доступу экспертов ОЗХО в сирийскую Думу

    Москва, 19 апреля. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что террористы препятствуют доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийскую Думу.

    «Есть боевики, которые терроризируют граждан и, в том числе, препятствуют нормальной работе представителей ООН и ОЗХО. Кто-то не хочет, чтобы было объективное профессиональное расследование», — сказал Богданов.

    Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео с инсценировкой химической атаки в сирийском городе Дума. Россия опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не могут являться достоверным источником. При этом Минобороны РФ сообщало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии, используя в качестве предлога постановочный ролик «Белых касок».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    15:59   19 Апреля 2018
    34
    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    15:41   19 Апреля 2018
    53
    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    15:00   19 Апреля 2018
    666
    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    13:08   19 Апреля 2018
    2003