МИД РФ: террористы препятствуют доступу экспертов ОЗХО в сирийскую Думу

Москва, 19 апреля. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что террористы препятствуют доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийскую Думу.

«Есть боевики, которые терроризируют граждан и, в том числе, препятствуют нормальной работе представителей ООН и ОЗХО. Кто-то не хочет, чтобы было объективное профессиональное расследование», — сказал Богданов.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео с инсценировкой химической атаки в сирийском городе Дума. Россия опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не могут являться достоверным источником. При этом Минобороны РФ сообщало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии, используя в качестве предлога постановочный ролик «Белых касок».