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«Недопустимое хамство»: эксперт назвал «гуманитарным ударом» отказ в визе артистам Большого театра
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    «Недопустимое хамство»: эксперт назвал «гуманитарным ударом» отказ в визе артистам Большого театра

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    «Недопустимое хамство»: эксперт считает «гуманитарным ударом» отказ в визе артистам Большого театра

    Власти США отказали в выдаче рабочей визы приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой. Более того, разрешение на въезд не получил и первый солист Яколо Тисси. Об этом сообщается в приложении к изданию New York Post.

    Известно, что артисты должны были выступить в нью-йорскском Линкольн-центре на гала-концерте, однако 10 апреля по запросу Департамента внутренней безопасности США им отказали в выдаче виз. Сообщается, что о таком решении Тисси и Смирнова узнали только спустя неделю.

    Организаторы выступления не исключают, что здесь замешана политика:

    «Я этого не понимаю. Одна из версий, что это связано с политикой. Это моя непроизвольная реакция, но я не понимаю почему! Кроме того, что они русские. Но это не имеет никакого смысла»,  — приводит сайт РБК слова председателя международного танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линды К. Морзе.

    Также Морзе отметила: даже в худшие для балета времена — в годы холодной войны — артисты Большого и Мариинского театров выступали в Соединенных Штатах.

    «Недопустимое хамство»: эксперт считает «гуманитарным ударом» отказ в визе артистам Большого театра

    По словам депутата Государственной думы, члена комитета по культуре Ольги Казаковой, решения властей США не выдавать визу Смирновой и Тисси — недопустимый удар по гуманитарным связям между странами.

    «Конечно, хочется верить, что политика здесь ни при чем. Но для начала неплохо было бы узнать о причинах отказа, — говорит эксперт в интервью Федеральному агентству новостей. — Если обоснований так и не дадут — это уже зазеркальные игры. Конечно, может, они решили, что балерина — какой-то там агент. Но тогда это говорит о том, что США уже боятся каждого чиха. Недавно была война против наших спортсменов, теперь это все перекидывается на культуру. Я считаю, это удар по гуманитарным отношениям, которые всегда укрепляли дружбу между народами и странами.

    Если мы говорим о нашем балете — это то, что поражает и восхищает весь мир. Это то, чем мы гордимся и удивляем. Он велик. И не исключаю, что в том числе здесь могла сыграть и зависть. В любом случае, простые граждане таких поступков своих властей не поймут. Политика политикой, но с помощью музыки и балета изъясняются люди, которые порой не говорят на одном языке, и все равно понимают друг друга. Не дать нашим артистам выступить — это удар по нашей гордости. Это не самый достойный поступок со стороны США. Это просто недопустимое хамство».

    Организатор выступления российских артистов Линда К. Морзе отмечает: Ольга Смирнова сегодня является «балериной номер один в мире», и «поражает», что ей не дали визу.

    Однако в Большом театре не исключают, что разрешение на въезд артисты могли не получить по техническим причинам. Как отмечают в пресс-службе, мог произойти сбой в системе.

    Автор: Алина Чемерис
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