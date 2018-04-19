Роскосмос хочет продлить длительность экспедиций на МКС до 200 суток

Москва, 19 апреля. Государственная корпорация «Роскосмос» планирует увеличить длительность экспедиций на Международную космическую станцию до 200 суток. Об этом рассказал глава госкорпорации по пилотируемым космическим программам, космонавт Сергей Крикалев.

По его словам, сейчас длительность экспедиций составляет 160–180 суток. Российские экипажи прилетают на станцию четыре раза в год на кораблях «Союз». При этом он уточнил, что в 2019 году будет сокращено количество полетов кораблей до трех.

Как пишет РИА Новости, Крикалев добавил, что корабли имеют возможность летать до 200 суток в составе станции. В Роскосмосе пояснили данное решение тем, что экипажу будут даны больше возможностей, чтобы увеличить использование станции. В корпорации подчеркнули, что изменения программы не затронут июньский пуск.

Ранее издание «Ридус» писало, что Россия ищет покупателя на свою часть МКС.