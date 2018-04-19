Бузова в платье за 70 тысяч евро оседлала Киркорова

Москва, 19 апреля. Известная российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова шокировала гостей гала-ужина премии «Муз-тв». Она не только похвастала очередным откровенным нарядом за 70 тысяч евро, но и позволила себе оригинальную выходку — звезда «Дома-2» сначала села на колени Филиппа Киркорова, а затем и прокатились на его плече.

Многие гости вечера покинули зал, когда Бузова начала петь. Скандальная телеведущая впоследствии обратилась к неблагодарной публике в социальных сетях, отмечает «Пятый Канал».

«Я на руках у короля российской эстрады в эксклюзивном платье от Юдашкина. Причем он сам меня поднял. А тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел, я хочу сказать — туда вам и дорога», — заявила Бузова.

Отметим также, что всего за несколько часов фото с Киркоровым собрало почти триста тысяч просмотров — в комментариях, как и всегда, отметились как фанаты творчества Бузовой, так и ее недоброжелатели.