Меню
Общество
Бузова в платье за 70 тысяч евро оседлала Киркорова
Украина
Глава МВФ объявила о глобальных изменениях политики фонда
Следующая новость
Загрузка...

    Бузова в платье за 70 тысяч евро оседлала Киркорова

      /  Обновлено: 
    215

    Бузова в платье за 70 тысяч евро оседлала Киркорова

    Москва, 19 апреля. Известная российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова шокировала гостей гала-ужина премии «Муз-тв». Она не только похвастала очередным откровенным нарядом за 70 тысяч евро, но и позволила себе оригинальную выходку — звезда «Дома-2» сначала села на колени Филиппа Киркорова, а затем и прокатились на его плече.

    Многие гости вечера покинули зал, когда Бузова начала петь. Скандальная телеведущая впоследствии обратилась к неблагодарной публике в социальных сетях, отмечает «Пятый Канал».

    «Я на руках у короля российской эстрады в эксклюзивном платье от Юдашкина. Причем он сам меня поднял. А тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел, я хочу сказать — туда вам и дорога», — заявила Бузова.

    Отметим также, что всего за несколько часов фото с Киркоровым собрало почти триста тысяч просмотров — в комментариях, как и всегда, отметились как фанаты творчества Бузовой, так и ее недоброжелатели.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    15:59   19 Апреля 2018
    34
    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    15:41   19 Апреля 2018
    53
    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    15:00   19 Апреля 2018
    666
    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    13:08   19 Апреля 2018
    2003