«Торговой войны не случится»: эксперт прокомментировал объединение США и ЕС против Китая

Снизить пошлины на американские автомобили, чтобы не платить сбор за сталь и алюминий. С таким предложением вышли власти Евросоюза к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщается в издании The Wall Street Journal.

Как говорится в публикации, также возможно снижение пошлин на комплектующие для машин, промышленное оборудование, фармацевтическую и сельскохозяйственную продукцию. Взамен власти Евросоюза намерены попросить Соединенные Штаты дать доступ к американским госзаказам. Кроме того, в договор будет введен пункт, согласно которому Евросоюз поможет США противостоять Китаю во Всемирной торговой организации.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей руководитель направления «Финансы и экономика» института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников, в этом году крупномасштабной торговой войны не случится. Кроме того, объединение Евросоюза и США против Китая может поспособствовать развитию российского автомобилестроения.

«Такое решение наших западных партнеров может открыть новые возможности для укрепления экономических отношений между Россией и Китаем, — уверен эксперт. — Мы тоже можем выйти на рынок. У компании «АвтоВАЗ» очень неплохая продуктовая линейка автомобилей. Они пользуются популярностью на мировых рынках, во многом выигрывают по цене и по качеству. Если Китай откроет рынок для иностранных партнеров, мы сможем туда войти наравне со всеми. Только главное отслеживать ситуацию и не упустить момент. А дальше уже задача наших производителей — удержаться на плаву и подтвердить качество товара. Хочу отметить, что сейчас Китай ведет себя гибко и учитывает интересы возможных партнеров. Так что я уверен, крупномасштабной торговой войны, где бы участвовали ведущие экономики мира, не случится. В этом году — точно».

Выступая инициатором соглашения, Евросоюз исходит из того, что такая схема может остановить «конфронтацию с Белым домом», также говорится в издании. Разрабатывать документ начала Германия, которая пуще остальных опасается «эскалации торговой войны с США».

Напомним, денежный сбор на металлургическую продукцию США ввели 23 марта. Для стали пошлина равна 25%, для алюминия — 10%. Такие условия одинаковы для всех стран, которые поставляют товар в Соединенные Штаты. Также в начале апреля американские власти составили список китайской продукции, на которую планируется ввести дополнительный сбор. Предполагается, что он составит 25%. Как сообщает Белый дом, такие меры необходимы для того, чтобы выйти из дефицита торгового баланса с Китаем.

В свою очередь Пекин принял ответные меры и обнародовал список американских товаров, на которые также будут введены дополнительные пошлины.