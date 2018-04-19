Сирия: САА выдвинула ультиматум террористам ИГ на юге Дамаска

Дамаск, 19 апреля. Командование Вооруженных сил Сирии выдвинуло ультиматум боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) с требованием покинуть южные районы провинции Дамаск. Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.

По данным издания, сирийская армия потребовала от боевиков покинуть южные районы провинции Дамаск в течение 48 часов, в случае отказа, сирийские военные обещают начать наступательную операцию на позиции террористов.

В настоящее время террористы ИГ занимают несколько населенных пунктов на юге провинции Дамаск, а также пригород сирийской столицы Аль-Тадамон.

Накануне Вооруженные силы Сирии передислоцировали подразделения спецназа в Восточный Каламун, которые примут участие в наступательной операции, в случае отказа ИГ покинуть южные районы провинции Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.