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Сирия: САА выдвинула ультиматум террористам ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: САА выдвинула ультиматум террористам ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: САА выдвинула ультиматум террористам ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 19 апреля. Командование Вооруженных сил Сирии выдвинуло ультиматум боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) с требованием  покинуть южные районы провинции Дамаск. Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.

    По данным издания, сирийская армия потребовала от боевиков покинуть южные районы провинции Дамаск в течение 48 часов, в случае отказа, сирийские военные обещают начать наступательную операцию на позиции террористов.

    В настоящее время террористы ИГ занимают несколько населенных пунктов на юге провинции Дамаск, а также пригород сирийской столицы Аль-Тадамон.

    Накануне Вооруженные силы Сирии передислоцировали подразделения спецназа в Восточный Каламун, которые примут участие в наступательной операции, в случае отказа ИГ покинуть южные районы провинции Дамаск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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