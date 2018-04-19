Латвийский депутат предложил заменить гастрабайтеров армией роботов

Рига, 19 апреля. Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс предложил заменить гастарбайтеров армией роботов. Он заявил, что они могли бы работать вместо 130 тысяч иностранцев.

«В Латвии не хватает рабочих рук? Значит, нужно построить 65 тысяч роботов на миллион работников, как в Корее. Будут пахать в две смены и заменят 130 тысяч привезенных рабочих», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее латвийские бизнесмены обратились к властям с просьбой смягчить условия пребывания в стране для трудовых мигрантов в связи с нехваткой рабочих рук.

В настоящее время в Латвии наблюдается серьезный демографический кризис. За последние 10 лет численность населения страны сократилась на 250-400 тысяч человек.