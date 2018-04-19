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Разрушенный ракетным ударом США центр в Дамаске разрабатывал лекарство от рака
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    Разрушенный ракетным ударом США центр в Дамаске разрабатывал лекарство от рака

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    Разрушенный ракетным ударом США центр в Дамаске разрабатывал лекарство от рака

    Дамаск, 19 апреля. Исследовательский центр, подвергшийся ракетному удару США и их союзников 14 апреля, разрабатывал лекарство от рака и противоядие от укусов змей для всего региона. Об этом рассказал глава отдела полимеров бывшего центра Саид ас-Саид

    В результате бомбардировки исследовательский центр в Дамаске был полностью разрушен. Пострадала и лаборатория химического анализа, которая выдавала сертификаты качества материалов, изготавливаемых в Сирии.

    «Наш исследовательский институт работал в двух направлениях — фармацевтическом, к примеру, над разработкой химических формул для лекарств против рака, потому что в течение семи лет войны из-за эмбарго, введенного США и ЕС, Сирия не могла импортировать лекарства против рака», — отметил Саид ас-Саид, его слова передает РИА Новости

    Также центр был единственный в регионе, которые в последние 20 лет производил противоядия от укусов змей и скорпионов и поставлял их в Иорданию и Ливан. При этом эксперты ОЗХО неоднократно проверяли работу института и в своих докладах сообщали о том, что здесь не изготавливают химическое оружие, добавил научный сотрудник.

    Напомним, что сирийские ПВО перехватили 71 из 103 выпущенных Западом ракет. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. Президент РФ Владимир Путин назвал массированный ракетный удар по Сирии актом агрессии. Он подчеркнул, что атака может спровоцировать волну беженцев из арабской республики. 

    Автор: Ирина Селезнева
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