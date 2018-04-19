Покупки в российских интернет-магазинах можно будет оплатить по номеру телефона

Москва, 19 апреля. Благодаря новым технологиям гражданам будет проще оплачивать свои покупки в российских интернет-магазинах. Так, покупки можно будет оплачивать по номеру телефона.

В следующем году граждане могут делать покупки в интернет-магазинах и производить оплату по номеру телефона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку. Также данную информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией.

Как стало известно, граждане смогут выбрать необходимые товары в интрнет-магазинах, а после чего оплатить их, указав номер телефона. Покупателю должно будет прийти SMS-подтверждение. Таким образом, людям не придется вводить все данные с карты, как это происходит на данный момент.

Российские интренет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей. Такое нововведение позволит упростить процедуру оплаты в российских интернет-магазинах.