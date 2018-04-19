СМИ опубликовали письма, в которых «Белые каски» пытались «завербовать» основателя Pink Floyd
Москва, 19 апреля. Члены сирийской организации «Белые каски» пытались «завербовать» британского музыканта, основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, сообщают СМИ. Об этом, как пишет в статье для The Grayzone Project журналист Макс Блюменталь, свидетельствуют электронные письма, полученные музыкантом.
Как утверждает Блюменталь, письма от представляющего организацию агентства музыкант показал ему лично. В посланиях Уотерса приглашали на некий ужин, «организованный саудовско-британским миллиардером». Музыканта пытались убедить в том, что, присоединившись к миссии «Белых касок», артист якобы сможет помочь «повысить голоса мирных героев Сирии».
Exclusive emails show how the White Helmets attempted to recruit @rogerwaters with Saudi money https://t.co/KJyHiOdEhy via @MaxBlumenthal— Grayzone Project (@GrayzoneProject) April 19, 2018
Письма с призывами сразу показались Уотерсу подозрительными, пишет RT. Кроме того, за несколько дней до концерта в Барселоне с музыкантом связался корреспондент французского издания. Он заявил, что связан с некой «очень влиятельной сирийской организацией» и потребовал дать ему возможность во время концерта сделать заявление о сирийских детях.
Как заключил в своей статье Блюменталь, письма, направленные Уотерсу, свидетельствуют о том, что специалисты по связям с общественностью «Белых касок» целенаправленно работают со знаменитостями и пытаются их «завербовать». Кроме того, журналист установил, что «Белые каски» также вербовали участников флешмобов, фрагменты таких писем он опубликовал в своем Twitter.
Participants in astroturfed White Helmets concert & flashmob were paid up to $600 each by a public relations firm, Ubers were paid for too pic.twitter.com/5KTkIUEv4g— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) March 5, 2017
Ранее британский музыкант Роджер Уотерс заявил, что организация «Белые каски» существует только для того, чтобы пропагандировать террористическую деятельность.