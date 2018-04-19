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СМИ опубликовали письма, в которых «Белые каски» пытались «завербовать» основателя Pink Floyd
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    СМИ опубликовали письма, в которых «Белые каски» пытались «завербовать» основателя Pink Floyd

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    СМИ опубликовали письма, в которых «Белые каски» пытались «завербовать» основателя Pink Floyd

    Москва, 19 апреля. Члены сирийской организации «Белые каски» пытались «завербовать» британского музыканта, основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, сообщают СМИ. Об этом, как пишет в статье для The Grayzone Project журналист Макс Блюменталь, свидетельствуют электронные письма, полученные музыкантом. 

    Как утверждает Блюменталь, письма от представляющего организацию агентства музыкант показал ему лично. В посланиях Уотерса приглашали на некий ужин, «организованный саудовско-британским миллиардером». Музыканта пытались убедить в том, что, присоединившись к миссии «Белых касок», артист якобы сможет помочь «повысить голоса мирных героев Сирии».

    Письма с призывами сразу показались Уотерсу подозрительными, пишет RT. Кроме того, за несколько дней до концерта в Барселоне с музыкантом связался корреспондент французского издания. Он заявил, что связан с некой «очень влиятельной сирийской организацией» и потребовал дать ему возможность во время концерта сделать заявление о сирийских детях.

    Как заключил в своей статье Блюменталь, письма, направленные Уотерсу, свидетельствуют о том, что специалисты по связям с общественностью «Белых касок» целенаправленно работают со знаменитостями и пытаются их «завербовать». Кроме того, журналист установил, что «Белые каски» также вербовали участников флешмобов, фрагменты таких писем он опубликовал в своем Twitter.

    Ранее британский музыкант Роджер Уотерс  заявил, что организация «Белые каски» существует только для того, чтобы пропагандировать террористическую деятельность.

    Автор: Василий Котов
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