Украину возмутила передача острова Тузла в собственность России

Киев, 19 апреля. Власти Украины возмущены «незаконной» передачей территории острова Тузла в федеральную собственность России. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Накануне Совет министров Крыма передал земельный участок на острове Тузла в Керченском проливе в федеральную собственность для строительства Крымского моста. Распоряжение Совета министров о передаче земельного участка было подготовлено на основании заявления Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», в рамках строительства моста через Керченский пролив.

«По всем международным нормам и документами Крым остается неотъемлемой частью Украины, тогда как статьей 73 Конституции Украины предусмотрено, что исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова поддержали возврат Крыма в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.