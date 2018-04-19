Сирия — ринг для решения разногласий: США предупредили о готовности применить силу против РФ

Уэсс Митчелл, помощник американского госсекретаря, дал письменные показания членам международного комитета палаты представителей Соединенных Штатов относительно политики Вашингтона в ближневосточном регионе. В своем отчете он заявил о возросшем риске прямого столкновения с Россией на территории Сирии, отметив, что американские войска в случае угрозы готовы применить силу. О том, в чем причина очередного обострения противоречий между США и РФ, читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам Митчелла, риск конфронтации между державами заметно повысился в результате деятельности России на Ближнем Востоке. Он отметил, что тому способствовала помощь правительству Башара Асада со стороны РФ.

Помощник главы внешнеполитического ведомства США в своем отчете также обвинил Россию в том, что она только прикрывается борьбой с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) в САР, на самом деле стремясь закрепиться на Ближнем Востоке и распространить свое влияние на весь регион:

«Москва заявила своей целью борьбу с ИГИЛ1, но при этом она наносит удары по тем, кто воюет с режимом Башара Асада. На самом деле Россия хочет сохранить свое военное присутствие в арабской республике, расценивая ее как плацдарм для дальнейшего влияния на грядущие события в Леванте и на востоке Средиземноморья», — голословно утверждает Уэсс Митчелл.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов назвал данное заявление помощника госсекретаря США агрессивным и лживым. По его словам, как раз логичнее атаковать некоторых противников правительства САР, поскольку к ним, в частности, относятся террористы ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), но никак не сам Дамаск, как это недавно сделали Штаты вместе с Великобританией и Францией. Что касается обвинений в ударах по мирным кварталам, то со стороны Вашингтона, сравнявшего Ракку с землей, это звучит просто кощунственно.

«Очень угрожающее и агрессивное высказывание по отношению к России. И это притом, что оно совершенно беспочвенно и основано только на абсурдных обвинениях в том, будто бы РФ стоит за руководством Асада, который якобы использует химическое оружие и бомбит мирное население, а также «умеренные» оппозиционные группировки, которые не считаются террористическими. Все это совершенно не соответствует действительности. Те формирования, которые США называют «умеренной оппозицией», аффилированы с «Ан-Нусрой», то есть фактически тоже являются террористическими. Все это было доказано, и нет смысла еще раз оправдываться», — заметил эксперт.

Он считает, что единственная цель этого заявления Вашингтона состоит в том, чтобы психологически надавить на Россию, поэтому слова Митчелла не стоит воспринимать слишком серьезно. Американцы хотят, чтобы Москва думала, будто они готовы пойти на прямую конфронтацию, однако в действительности это, конечно, не так.

«Агрессивные заявления со стороны Соединенных Штатов направлены на то, чтобы оказать давление на нашу страну, чтобы Москва шла на какие-то уступки в пользу Белого дома. Но американцы блефуют. Я очень сомневаюсь, что в Сирии возможно прямое столкновения сил РФ и США. Не думаю, что Вашингтон это планирует, он сам этого очень опасается. Однако оказание политического давления на противника различными методами — это вполне в духе тактики Соединенных Штатов», — подчеркнул собеседник ФАН.

Борис Долгов считает, что, конечно, надо иметь в виду данные высказывание американской стороны и быть готовыми к маловероятному, но все же возможному нападению, однако менять невыгодный для США курс по Сирии, направленный на урегулирование и наведение порядка в арабской республике, России совсем не нужно.

«Нам не следует поддаваться давлению американцев, необходимо и дальше проводить ту же политику, то есть оказывать поддержу легитимному сирийскому руководству в очищении страны от вооруженных террористических группировок, каковыми являются большинство умеренных, по мнению США, формирований. Соединенные Штаты блефуют, но все же надо помнить об их высказываниях и продолжать прилагать все усилия со своей стороны, дабы избежать открытого противостояния и новой эскалации», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.