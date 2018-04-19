Информацию о новом компактвэне Suzuki Ertiga случайно рассекретили до премьеры

Токио, 19 апреля. Информация о новом компактвэне японского автомобильного концерна Suzuki Ertiga раньше премьеры появилась в Сети. Официально машину презентуют в четверг в рамках выставки в Индонезии.

Компактвэн Suzuki Ertiga стал мощнее и просторнее pic.twitter.com/y79fIqagjD — mihai (@mihaiiuga) April 19, 2018

По имеющимся данным, данные о новинке попали в Сеть случайно, но пользователи оперативно с ними ознакомились.

Отмечается, что при создании нового компактвэна разработчики использовали платформу Heartect. Размер колесной базы транспортного средства остался прежним, но габариты модели существенно увеличились, пишет «Политэксперт».

Известно, что японский производитель оборудовал автомобиль 1,5-литровым двигателем производительностью 104 лошадиные силы.

В настоящее время о цене новинки ничего не известно.