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Информацию о новом компактвэне Suzuki Ertiga случайно рассекретили до премьеры
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    Информацию о новом компактвэне Suzuki Ertiga случайно рассекретили до премьеры

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    Информацию о новом компактвэне Suzuki Ertiga случайно рассекретили до премьеры

    Токио, 19 апреля. Информация о новом компактвэне японского автомобильного концерна Suzuki Ertiga раньше премьеры появилась в Сети. Официально машину презентуют в четверг в рамках выставки в Индонезии.

    По имеющимся данным, данные о новинке попали в Сеть случайно, но пользователи оперативно с ними ознакомились.

    Отмечается, что при создании нового компактвэна разработчики использовали платформу Heartect. Размер колесной базы транспортного средства остался прежним, но габариты модели существенно увеличились, пишет «Политэксперт».

    Известно, что японский производитель оборудовал автомобиль 1,5-литровым двигателем производительностью 104 лошадиные силы.

    В настоящее время о цене новинки ничего не известно.

    Автор: Дана Балан
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