Россияне ответили Порошенко, назвав его «опрометчивым решением родителей»

Москва, 19 апреля. Украинский президент Петр Порошенко вновь оказался главным объектом для шуток в Сети после своего заявления об «опрометчивом» решении древнерусских князей основать Москву. Эту «историческую несправедливость» он намерен исправить, создав на Украине независимую православную церковь.

В ответ пользователи назвали Порошенко «опрометчивым решением его родителей». Такое мнение в комментариях высказали большинство участников обсуждения.

«Москва считает Порошенко опрометчивым решением его родителей», «Это ваши родители, Петр Алексеевич, были опрометчивы», «Появление Порошенко — опрометчивый поступок родителей!» — смеются в Сети.

Другим популярным ответом стало пожелание Порошенко переключиться на более актуальные вопросы, например, приложить усилия для улучшения жизни населения своей страны, поддержку которого он, судя по многочисленным акциям протеста и данные соцопросов, теряют с катастрофической быстротой.

«Да не стоит переживать за киевских князей. Переживай о том, что потомки скажут о твоем правлении», — заметила, в частности, Olga243

Не исключили микроблогеры, что заявление Порошенко сделал, находясь либо в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием серьезных запрещенных психотропов. Так или иначе, а ему стоит обратиться за помощью к специалистам, шутят в Сети. «Вызывайте санитаров», — призвала Марго Матвеева. Но в ответ другой юзер объяснил ей, что Порошенко стоит дать возможность продолжать выступать в том же духе. «Пусть продолжает) на наших глазах создается история))» — заметил он. Однако Марго с ним не согласилась. «Какая история? Если только история болезни», — парировала она.

Прошлись пользователи и по плану Порошенко создать автокефальную церковь. Именно так, по его словам, он намерен «восстанавливать историческую справедливость».

«За последнее время мы слышали много заявлений Петра Порошенко по вопросам, на решение которых он не имеет влияния... Я бы советовала президенту Порошенко читать Конституцию Украины, где совершенно чётко сказано, что церковь отделена от государства и политики не имеют никакого права вмешиваться в дела церковные», — обратилась к лидеру Украины Оля Цако.

А российский публицист Армен Гаспарян предположил, что Порошенко уже мало своей фабрики, и любовницы с собакой, теперь понадобилась и своя церковь.

«Своя церковь. Как своя фабрика. Или любовница с болонкой», — написал он в своем Twitter, заметив, что не перестает поражаться «богатому внутреннему миру гетмана».

Ранее президент Украины Петр Порошенко раскритиковал древнерусских князей за их «опрометчивое», по его определению, решение основать Москву. Теперь он намерен «восстановить историческую справедливость» и для этого собирается создать в стране независимую православную церковь.

«Этот долгожданный томос (разрешение, — прим. ФАН) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости», — заявил Порошенко в ходе выступления в Верховной раде.

Он добавил, что именно из Царьграда (Константинополя, — прим. ФАН ) «пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры». «Уже потом мы поделились этим с Залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее он уже сообщал о своих планах просить Константинопольский патриархат предоставить Киеву разрешение на создание единой поместной автокефальной церкви.