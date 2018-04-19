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Рада поддержала предложение Порошенко о создании независимой церкви
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    Рада поддержала предложение Порошенко о создании независимой церкви

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    Рада поддержала предложение Порошенко о создании независимой церкви

    Киев, 19 апреля. Украинская Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. Документ будет направлен Константинопольскому патриархату. 

    На Украине действуют три православные церкви: Украинская православная церковь Московского патриархата, она признана на мировом уровне, а также непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Президент Петр Порошенко предложил создать единую независимую церковь в стране.

    В постановлении Рады говорится, что парламентарии поддержали Порошенко в вопросе «предоставления томоса об автокефалии православной церкви». Предложение направят Вселенскому патриарху Варфоломею. Как сообщает РИА Новости, патриарх может не поддержать самостоятельность украинской церкви. Это чревато тотальным расколом церкви, подобно тому, что произошел в 1054 году, когда отделились католики и православные.

    Автор: Ирина Селезнева
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