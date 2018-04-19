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Новый удар по Порошенко: эксперт отреагировал на обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины
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    Новый удар по Порошенко: эксперт отреагировал на обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины

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    Новый удар по Порошенко: эксперт отреагировал на обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины

    Киев, 19 апреля. Новым ударом по репутации президента Украины Петра Порошенко рискует обернуться ситуация с квартирным вопросом покинувших Крым офицеров ВМС Украины. Таким мнением поделился украинский политолог Олег Соскин.

    «Это серьезный скандал. Если эти люди даже в небольшом количестве будут возвращаться и просить российское гражданство, для Порошенко это станет колоссальным поражением и репутационным ударом перед выборами», — отметил Соскин, выступая в эфире Национальной службы новостей.

    По его словам, те, кто не остался в Крыму, лишились всего. Несмотря на то, что президент Украины Петр Порошенко обещал морякам компенсации, сейчас «люди доведены до отчаяния».

    Напомним, ранее стало известно, что группа покинувших четыре года назад Крым офицеров Военно-морских сил Украины обратилась к главе страны Петру Порошенко с требованием предоставить им квартиры взамен жилплощади, оставленной в Крыму.

    Автор: Федор Веснин
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