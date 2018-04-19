Первый серийный самолет МС-21 будет летать в Иркутской области

Иркутск, 19 апреля. Объединенная авиастроительная корпорация готова поставить первый серийный среднемагистральный самолет МС-21 иркутской авиакомпании. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своего послания региональному Законодательному собранию.

По его словам, была достигнута договоренность с руководством компании. Левченко добавил, что первый серийно построенный самолет корпорации будет работать в Иркутской области. Губернатор пояснил, что с 2017 года идет изготовление деталей для первых пяти серийных машин.

К 2020 году должно быть выпущено 10 серийных машин. Напомним, на данный момент собраны два самолета МС-21. Оба воздушных судна предназначены для испытательных полетов.