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Первый серийный самолет МС-21 будет летать в Иркутской области
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    Первый серийный самолет МС-21 будет летать в Иркутской области

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    Первый серийный самолет МС-21 будет летать в Иркутской области

    Иркутск, 19 апреля. Объединенная авиастроительная корпорация готова поставить первый серийный среднемагистральный самолет МС-21 иркутской авиакомпании. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своего послания региональному Законодательному собранию.

    По его словам, была достигнута договоренность с руководством компании. Левченко добавил, что первый серийно построенный самолет корпорации будет работать в Иркутской области. Губернатор пояснил, что с 2017 года идет изготовление деталей для первых пяти серийных машин.

    К 2020 году должно быть выпущено 10 серийных машин. Напомним, на данный момент собраны два самолета МС-21. Оба воздушных судна предназначены для испытательных полетов.

    Первый серийный самолет МС-21 будет летать в Иркутской области

    Автор: Анна Иванова
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