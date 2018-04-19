Путин поручил разработать программу геномных исследований в России

Москва, 19 апреля. Президент России Владимир Путин в четверг поручил разработать программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий в РФ, сообщает сайт Кремля.

Разработку и утверждение программы до 1 ноября должны осуществить Кабинет министров и президиум Совета при президенте по науке и образованию.

Кроме того, согласно распоряжению главы государства, до 30 ноября должен быть разработан комплекс мер по проведению синхротронно-нейтронных исследований, включая создание специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) в городе Протвино Московской области и синхротронного ускорителя в Новосибирском Академгородке.

Заняться природоподобными технологиями предстоит совместно с правительством РФ Российской академии наук и национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт».

Уточняется, что данные поручения президент РФ Владимир Путин дал по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук, которые состоялись 8 февраля этого года.