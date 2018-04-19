Меню
Общество
Путин поручил разработать программу геномных исследований в России
Новости Сирии
ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Путин поручил разработать программу геномных исследований в России

    151

    Путин поручил разработать программу геномных исследований в России

    Москва, 19 апреля. Президент России Владимир Путин в четверг поручил разработать программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий в РФ, сообщает сайт Кремля.

    Разработку и утверждение программы до 1 ноября должны осуществить Кабинет министров и президиум Совета при президенте по науке и образованию.

    Кроме того, согласно распоряжению главы государства, до 30 ноября должен быть разработан комплекс мер по проведению синхротронно-нейтронных исследований, включая создание специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) в городе Протвино Московской области и синхротронного ускорителя в Новосибирском Академгородке.

    Путин поручил разработать программу геномных исследований в России

    Заняться природоподобными технологиями предстоит совместно с правительством РФ Российской академии наук и национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт».

    Уточняется, что данные поручения президент РФ Владимир Путин дал по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук, которые состоялись 8 февраля этого года.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    13:08   19 Апреля 2018
    616
    Песков прокомментировал возможные поставки ЗРК С-300 в Сирию

    Песков прокомментировал возможные поставки ЗРК С-300 в Сирию

    12:40   19 Апреля 2018
    1028
    Справедливо наказать убийц Бузины сможет только новая власть

    Справедливо наказать убийц Бузины сможет только новая власть

    12:04   19 Апреля 2018
    4011
    В Роскомнадзоре рассчитывают, что Facebook полноценно войдет в правовое поле страны

    В Роскомнадзоре рассчитывают, что Facebook полноценно войдет в правовое поле страны

    11:25   19 Апреля 2018
    286