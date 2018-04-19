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Ну, давайте пошутим: Клинцевича рассмешило заявление Порошенко об «опрометчивом» создании Москвы
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    Ну, давайте пошутим: Клинцевича рассмешило заявление Порошенко об «опрометчивом» создании Москвы

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    Ну, давайте пошутим: Клинцевич высмеял заявление Порошенко про «опрометчивое» создание Москвы

    Президент Украины Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей» и предложил ради «восстановления исторической справедливости» добиваться создания в стране собственной «независимой» православной церкви. Заявление Петра Порошенко рассмешило члена Совета Федерации Франца Клинцевича, который посоветовал украинскому президенту хотя бы заглянуть в учебник истории за шестой класс.

    «Глупость очень сложно комментировать, — так «оценил» заявление президента Украины Франц Клинцевич. — Было бы простительно, если бы с такими заявлениями выступил простой малообразованный человек. Но это говорит президент большой страны, считающей себя европейской страной с большими возможностями. Это до какой же степени надо не знать истории! Конечно, это очень печально. Похоже, украинские власти уже давно не думают о своей репутации. Они решили на долгие годы стать посмешищем и предметом шуток над политическим истеблишментом «новой» Украины. Ну, давайте еще раз пошутим!»

    По словам российского сенатора, Петру Порошенко в данном случае можно только посочувствовать и — в качестве «гуманитарной помощи» — выслать ему школьные учебники по истории, чтобы он освежил свои знания.

    «Может быть, нужно выслать ему хотя бы учебник истории за шестой-восьмой класс, тогда он, возможно, разобрался бы. Учебники нужны еще советские, ну, или российские, поскольку то, что пишут в украинских учебниках, вряд ли ему поможет», — резюмировал Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

    Ну, давайте пошутим: Клинцевич высмеял заявление Порошенко про «опрометчивое» создание Москвы

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату с просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. В четверг своей инициативой Порошенко поделился с депутатами Верховной рады.

    Разрешение на создание собственной церкви «станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости», отметил Порошенко, выступая в Раде.

    «Именно из Царьграда (Константинополя) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с Залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — заявил Порошенко.

    Автор: Ирина Петрова
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