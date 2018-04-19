Лукашенко и Додон на тракторах засеяли поле Молдавии кукурузой

Минск, 19 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Молдавии Игорь Додон поучаствовали в церемонии «День поля», посвященной началу посевной компании в Молдавии.

В частности, мировые лидеры посетили выставку современной белорусский сельскохозяйственной техники.

«В каждом селе Молдавии, в каждом населенном пункте есть белорусский трактор. Он самый надёжный, и наш народ к нему привык. Его охотно покупают», — рассказал Додон.

В ходе встречи президенты поездили на тракторах и засеяли поле кукурузой. Додон пообещал осенью отправить в Белоруссию собранный урожай, сообщает «Белта».

Додон также поблагодарил Лукашенко за безвозмездно поставленные в республику трактора из Белоруссии. По его словам, жители Молдавии активно их раскупают, поскольку именно белорусские трактора самые надежные.

Кроме того, мировые лидеры договорились о сотрудничестве в селекции семян кукурузы и других сельхозкультур.