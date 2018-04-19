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Путин поручил правительству привлечь лучших ученых к работе в России
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    Путин поручил правительству привлечь лучших ученых к работе в России

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    Путин поручил правительству привлечь лучших ученых к работе в России

    Москва, 19 апреля. РФ должна привлекать к работе лучших ученых и развивать взаимодействие с международными научными организациями, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию. 

    Российское правительство до 1 июля должно обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на привлечение ведущих ученых в отечественные образовательные и научные организации. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер Дмитрий Медведев. 

    В поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что до 30 сентября президент РАН Александр Сергеев и глава правительства Медведев должны представить предложения о взаимодействии российских ученых с членами международной научной диаспоры. Владимир Путин ждет предложений, которые будут регулировать законодательство о работе иностранных научных организаций в РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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