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Песков не слышал о намерении создать систему firewall в России
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    Песков не слышал о намерении создать систему firewall в России

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    Песков не слышал о намерении создать систему firewall в России

    Москва, 19 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, рассматривают ли в Кремле идею создания в России firewall, передает корреспондент ФАН.

    «Нет, я никогда об этом не слышал», — заявил он.

    Напомним, в настоящее время интернет-фильтр Great Firewall of China действует на территории Китая. Именно поэтому с 2009 года в КНР недоступны сайты Google, заблокированы Facebook и Twitter, а также ресурсы ряда западных СМИ как на китайском, так и английском языках.

    Из-за недоступности иностранных соцсетей в Китае очень популярны собственные аналоги, например, WeChat, Weibo, QQ.

    16 апреля в России начали блокировать мессенджер Telegram. Решение об этом принял суд, удовлетворив иск Роскомнадзора. В этот же день глава ведомства Александр Жаров уточнил, что блокировке также подвергаются IP-адреса Amazon из-за того, что Telegram использует их для обхода блокировки в России.

    Автор: Юлия Майорова
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