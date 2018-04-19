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Де Мистура подтвердил, что встретится с Лавровым и Шойгу 20 апреля
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    Де Мистура подтвердил, что встретится с Лавровым и Шойгу 20 апреля

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    Де Мистура подтвердил, что встретится с Лавровым и Шойгу 20 апреля

    Женева, 19 апреля. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что 20 апреля проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе встречи будет обсуждаться ситуация в Сирии.

    «Да, обе встречи запланированы», — заявил он агентству РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры Сергея Лаврова и Стаффана де Мистуры запланированы на пятницу.

    В данный момент спецпосланник ООН по Сирии находится в Турции.

    Автор: Дима Оленин
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