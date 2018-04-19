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Россия в ВТО потребовала от США компенсаций за «торговую войну»
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    Россия в ВТО потребовала от США компенсаций за «торговую войну»

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    Россия в ВТО потребовала от США компенсаций за «торговую войну»

    Москва, 19 апреля. Россия направила во Всемирную торговую организацию требование к США о компенсации новых ввозных тарифов на алюминий и сталь, введенных Вашингтоном.

    Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствует документ, опубликованный на сайте ВТО.

    Напомним, ранее с аналогичным требованием к США также обратились Китай, Индия и ЕС.

    «Торговую войну» США развязали с рядом государств, в том числе и с Россией, в начале апреля. Тогда президент США Дональд Трамп принял решение поднять пошлины на алюминий и сталь, ввозимые в страну. Вопрос об ответных мерах российские компании, по словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, планировали обсудить с правительством страны. Кроме того, Вашингтон представил широкий список китайских товаров, в отношении которых значительно повысил пошлины. 

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что членство в ВТО и Транстихоокеанском партнерстве якобы невыгодно для США.

    Автор: Василий Котов
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