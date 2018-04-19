Россия в ВТО потребовала от США компенсаций за «торговую войну»

Москва, 19 апреля. Россия направила во Всемирную торговую организацию требование к США о компенсации новых ввозных тарифов на алюминий и сталь, введенных Вашингтоном.

Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствует документ, опубликованный на сайте ВТО.

Напомним, ранее с аналогичным требованием к США также обратились Китай, Индия и ЕС.

«Торговую войну» США развязали с рядом государств, в том числе и с Россией, в начале апреля. Тогда президент США Дональд Трамп принял решение поднять пошлины на алюминий и сталь, ввозимые в страну. Вопрос об ответных мерах российские компании, по словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, планировали обсудить с правительством страны. Кроме того, Вашингтон представил широкий список китайских товаров, в отношении которых значительно повысил пошлины.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что членство в ВТО и Транстихоокеанском партнерстве якобы невыгодно для США.