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Организатор выступления объяснила, почему приму-балерину Большого театра не пустили в США
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    Организатор выступления объяснила, почему приму-балерину Большого театра не пустили в США

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    Организатор выступления объяснила, почему приму-балерину Большого театра не пустили в США

    Москва, 19 апреля. Российскую балерину, приму-балерину Большого театра Ольгу Смирнову не пустили в США. Артистке отказали в визе.

    Приме-балерине Ольге Смирновой и первому солисту Якопу Тисии отказали в визе. У артистов должно было состояться выступление в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Отказ в визе был дан еще 10 апреля, однако сообщили артистам об этом лишь в среду, 18 апреля, сообщает «Ридус».

    Организаторы выступления высказали мнение, что решение, принятое министерством внутренней безопасности США, могло быть мотивировано политически.

    «По одной из версий, отказ связан с политикой. <…> Это беспокоит. Если вспомнить историю балета, даже в худшие моменты холодной войны артисты Большого театра приезжали сюда», — цитирует Page Six организатора выступления Линду Морс.

    Автор: Дарья Смолина
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