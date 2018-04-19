Организатор выступления объяснила, почему приму-балерину Большого театра не пустили в США

Москва, 19 апреля. Российскую балерину, приму-балерину Большого театра Ольгу Смирнову не пустили в США. Артистке отказали в визе.

Приме-балерине Ольге Смирновой и первому солисту Якопу Тисии отказали в визе. У артистов должно было состояться выступление в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Отказ в визе был дан еще 10 апреля, однако сообщили артистам об этом лишь в среду, 18 апреля, сообщает «Ридус».

Организаторы выступления высказали мнение, что решение, принятое министерством внутренней безопасности США, могло быть мотивировано политически.