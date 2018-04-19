19 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Госдеп осудил обстрел Донецкой фильтровальной станции

Госдеп осудил обстрел Донецкой фильтровальной станции В США осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщается в заявлении официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт. Отмечается, что произошедший обстрел поставил под угрозу не только жизни людей, но и водоснабжение 350 тысяч человек. Госдеп призвал обе стороны конфликта дать рабочим доступ на станцию для ремонта и предотвращения «гуманитарного кризиса». Представитель госдепа призывает вооруженные силы оставить все позиции вокруг важных объектов гражданской инфраструктуры.

Сюжет-разоблачение о мальчике из сирийской Думы покажут на Совбезе ООН Членам Совбеза ООН будет показан сюжет-разоблачение о сирийском мальчике Хасане Диабе. Он участвовал в постановочном ролике группы «Белые каски», выступая в качестве жертвы химической атаки в городе Дума. Об этом заявил полпред России при организации Василий Небензя. Выяснилось, что «Белые каски» вынудили мальчика принять участие в съемках, воспользовавшись тем, что его семья голодала. За свою роль в фильме он получил рис, финики и печенье. Отец Хасана подтвердил, что сюжет был постановкой — никакой химической атаки в сирийской Думе не было.

Экс-главу администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова подозревают в получении взятки Главное следственное управление СК РФ возбудило в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова уголовное дело о получении взятки в 17 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По версии следователей, более пяти лет назад чиновники получили от одного из бизнесменов взятку в размере 17 млн рублей. Деньги передавались лично и через посредников. В данный момент Кондрашов находится в розыске, Привалов и двое его посредников задержаны.