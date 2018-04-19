Восточный экономический форум разрушил миф об изоляции РФ — Минвостокразвития

Москва, 19 апреля. Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка заявил, что Дальневосточный экономический форум разрушает миф об изоляции России.

Как сообщили ФАН в министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, свою готовность принять участие в IV Восточном экономическом форуме подтвердили уже 17 стран.

Кроме традиционных партнеров и союзников России, как Индия и Китай, свои делегации на форум намерены направить США, Великобритания, Канада, Германия, Нидерланды, Норвегия и даже Украина. То есть, государства, настроенные по отношению к России, мягко говоря, не самым дружественным образом.

«Восточный экономический форум, очевидно, разрушил миф о возможности изоляции России, — заявил Федеральному агентству новостей глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. — На прошлогоднем ВЭФ из уст лидеров иностранных государств и капитанов бизнесов этих стран мы услышали разговоры не о санкциях в отношении России, а о том, что сегодня делается на Дальнем Востоке. Это позволяет кардинально увеличить масштаб и объемы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».

Напомним, в 2015 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодно Восточного экономического форума. IV Восточный экономический форум состоится 11-13 сентября 2018 года во Владивостоке. Деловую программу форума, в которой большое внимание будет уделено вопросам развития человеческого капитала, дополнят культурная и спортивная программы.