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Восточный экономический форум разрушил миф об изоляции РФ — Минвостокразвития
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    Восточный экономический форум разрушил миф об изоляции РФ — Минвостокразвития

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    США, Великобритания и Украина примут участие в ВЭФ

    Москва, 19 апреля. Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка заявил, что Дальневосточный экономический форум разрушает миф об изоляции России.

    Как сообщили ФАН в министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, свою готовность принять участие в IV Восточном экономическом форуме подтвердили уже 17 стран.

    Кроме традиционных партнеров и союзников России, как Индия и Китай, свои делегации на форум намерены направить США, Великобритания, Канада, Германия, Нидерланды, Норвегия и даже Украина. То есть, государства, настроенные по отношению к России, мягко говоря, не самым дружественным образом.

    «Восточный экономический форум, очевидно, разрушил миф о возможности изоляции России, — заявил Федеральному агентству новостей глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. — На прошлогоднем ВЭФ из уст лидеров иностранных государств и капитанов бизнесов этих стран мы услышали разговоры не о санкциях в отношении России, а о том, что сегодня делается на Дальнем Востоке. Это позволяет кардинально увеличить масштаб и объемы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».

    Напомним, в 2015 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодно Восточного экономического форума. IV Восточный экономический форум состоится 11-13 сентября 2018 года во Владивостоке. Деловую программу форума, в которой большое внимание будет уделено вопросам развития человеческого капитала, дополнят культурная и спортивная программы.

    Автор: Николай Хренков
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