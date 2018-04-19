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Кличко бы всех победил: украинцы отреагировали на закулисное видео после драки депутатов Рады
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    Кличко бы всех победил: украинцы отреагировали на закулисное видео после драки депутатов Рады

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    Кличко бы всех победил: украинцы отреагировали на закулисное видео после драки депутатов Рады

    Киев, 19 апреля. Депутаты Верховной рады Украины Сергей Мельничук и Дмитрий Линько подрались после эфира программы на украинском телеканале NewsOne.

    По данным канала, конфликт произошел из-за исключения Мельничука из фракции «Радикальной партии». В ходе прямого эфира народные избранники общались крайне напряженно. Мельничук предпринял попытку ударить Линько, но ведущий ток-шоу Василий Голованов пресек драку.

    Впрочем, по окончании эфира Мельничук все же добрался до Линько и, судя по кадрам на видео, разбил ему нос. 

    Украинцы не удивлены случившемуся, поскольку драки в здании Рады — явление нередкое. Так, один из пользователей написал, что народные избранники «кормят» украинцев такими зрелищами: «Хлеба и зрелищ. Хлеба нет, берите зрелища».

    Другие удивились отсутствию видеоролика самой драки, поскольку в Сети появилось лишь закулисное видео.

    «Драки не было. Он просто долго ковырял в носу», — пошутил украинский пользователь.

    Еще один юзер с иронией отметил, что на Украине царят «единство и сплоченность»: «Редкое единство в обществе, как говорит президент».

    Еще один участник дискуссии вспомнил про мэра Киева, которого, по его мнению, надо было пригласить на эфир: «Кличко бы всех победил».

    Автор: Дана Балан
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