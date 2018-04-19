В Вашингтоне призвали Россию не вводить контрсанкции в области ядерного нераспространения

Женева, 19 апреля. Соединенные Штаты Америки рассчитывают, что Россия не будет вводить ответные ограничительные меры в области ядерного нераспространения. Об этом в четверг рассказал постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд.

По его словам, Вашингтон надеется, что тема ядерного нераспространения не станет одним из направлений для новых санкций. Как пишет РИА Новости, Вуд при этом добавил, что Москва и Вашингтон имеют много общих интересов. Он уточнил, что введение Россией ответных мер не будет способствовать налаживанию диалога между странами. Он также считает, что Россия должна показать заинтересованность в улучшении отношений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции против РФ совершенно не связаны с каким-то вмешательством в выборы США. Это желание Вашингтона остановить развитие России, уверен глава государства.