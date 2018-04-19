Алкоголиков в России стало меньше на 22%

Москва, 19 апреля. Медики зафиксировали сокращение числа страдающих алкоголизмом в России на 22% за последние пять лет.

По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, если в 2012 году число алкоголиков в стране составляло 1,9 миллиона человек, то в 2017 их стало меньше: всего 1,5 миллиона человек, передает RT.

Наиболее остро проблема алкоголизма стоит сегодня на Чукотке, где на 100 тысяч жителей приходится 3787 пациентов. Меньше всего пьющих граждан, согласно исследованию, проживает в Ингушетии. Как уточняет «Пятый канал», в 2017 году в республике не было зафиксировано ни одного случая постановки диагноза «алкоголизм».

Как отмечают наркологи, разрешению проблемы злоупотребления спиртным в России способствуют ограничения по продаже алкогольных напитков. В частности, введенный в 2013 году запрет на круглосуточную продажу данной продукции.

Ранее сетевое издание «Утро.ру» сообщало, что на российских предприятиях могут ввести обязательное тестирование сотрудников на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.