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Летать так же красиво, как проплывать: Крымский мост показал фото с высоты птичьего полета
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    Летать так же красиво, как проплывать: Крымский мост показал фото с высоты птичьего полета

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    Летать так же красиво, как проплывать: Крымский мост показал фото с высоты птичьего полета

    Симферополь, 19 апреля. На официальной странице Крымского моста в Twitter появились завораживающие фотографии с высоты птичьего полета. Подпись к снимкам сообщает, что пролетать над переправой так же красиво, как проплывать под ней.

    «Летать надо мной так же красиво, как и проплывать подо мной…» — говорится в сообщении.

    Летать так же красиво, как проплывать: Крымский мост показал фото с высоты птичьего полета

    Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автомобилей по самому длинному мосту России откроется уже через несколько недель.

    Во вторник на сайте, посвященном строительству переправы, появилось панорамное изображение, благодаря которому уже сейчас можно узнать, какой вид будет открываться из окон поездов, следующих по мосту.

    Автор: Федор Веснин
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