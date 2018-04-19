Летать так же красиво, как проплывать: Крымский мост показал фото с высоты птичьего полета

Симферополь, 19 апреля. На официальной странице Крымского моста в Twitter появились завораживающие фотографии с высоты птичьего полета. Подпись к снимкам сообщает, что пролетать над переправой так же красиво, как проплывать под ней.

«Летать надо мной так же красиво, как и проплывать подо мной…» — говорится в сообщении.

Летать надо мной так же красиво, как и проплывать подо мной :) #ждеммост #крымскиймост pic.twitter.com/I3F2piV3RE — Крымский мост (@Krymsky_bridge) April 19, 2018

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автомобилей по самому длинному мосту России откроется уже через несколько недель.

Во вторник на сайте, посвященном строительству переправы, появилось панорамное изображение, благодаря которому уже сейчас можно узнать, какой вид будет открываться из окон поездов, следующих по мосту.