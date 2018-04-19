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На конференции по Донбассу предложили запретить въезд в РФ участникам АТО
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    На конференции по Донбассу предложили запретить въезд в РФ участникам АТО

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    На конференции по Донбассу предложили запретить въезд в РФ участникам АТО

    Москва, 19 апреля. В рамках конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса», проходящей в Москве, была принята резолюция, в которой отмечается необходимость использования механизма запрета на въезд в Россию активистам запрещенных в РФ украинских националистических организаций, а также членов так называемой «Антитеррористической операции». 

    В тексте отмечается необходимость осуществления уголовного преследования лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с использованием нацистской атрибутики, реабилитацией нацизма, а также связанных с участием в неонацистских и подобных им организациях, среди которых «Братство», «Правый сектор»1, «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона», «Украинская повстанческая армия», «Тризуб им. Степана Бандеры», которые были признаны экстремистскими и запрещены на территории России.

    Первая конференция «Культурное пространство народов России и Донбасса» собрала несколько сотен представителей российских регионов и республик Донбасса. В течении двух дней будут обсуждаться вопросы культурно-исторического характера и молодежной политики. В рамках встречи будут работать три секции, посвященные борьбе с искажением истории, проектам в сфере молодежной политики и культурное сотрудничество народов РФ и Донбасса.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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